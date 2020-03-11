"Европейская солидарность" требует реакции СБУ на поездку депутатов в Москву

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В партии отмечают, что прямые контакты с руководством страны-агрессора являются предательством национальных интересов

Партия "Европейская солидарность" расценивает недавнюю поездку народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" на переговоры в Москву как провокацию и призывает президента, СБУ, Верховную раду и парламентские фракции отреагировать должным образом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"С начала марта на фронте от рук российских оккупантов погибло 11 украинских воинов, еще десятки получили ранения и травмы. В то же время делегация "Оппозиционной платформы - За життя" посещает Госдуму, которая направила российские войска на территорию Украины, и Кремль, где сидит идеолог войны против нашего государства", - говорится в заявлении.

В то же время, партия расценивает эти действия как сознательную провокацию и публичное выражение неуважения ВСУ и семьям погибших и раненых.

"Мы выражаем свое неприятие и считаем, что прямые контакты с руководством страны-агрессора являются предательством национальных интересов Украины. Требуем от президента Зеленского публичной реакции на эти действия. Тем более, еще в сентябре он во время марафона с журналистами обещал предоставить обществу результаты расследований финансирование определенных прокремлевских проектов. Мы ждем немедленной реакции Службы безопасности Украины, и требуем от СБУ и ГБР немедленно начать расследование", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 11 марта, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин вводят с 12 марта на три недели, к 3 апреля, в Украине вводится карантин.

Ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков посоветовал народным депутатам отменить все заграничные командировки в связи с эпидемией коронавируса.