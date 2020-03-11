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На Донбассе происходит открытый конфликт, - МИД Швеции

Новости » Политика     11.03.2020 - 17:01
На Донбассе происходит открытый конфликт, - МИД Швеции
Фото: глава МИД Швеции Анн Линде (из открытых источников)

Глава МИД Швеции заявила, что конфликт на Донбассе нельзя называть "замороженным"

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что на Донбассе нет замороженного конфликта, вместо этого там происходит открытое противостояние. Об этом она сказала в интервью Le Monde.

По ее словам, за первые два месяца в результате обстрелов на Донбассе погибли десятки военных.

"Будучи на Донбассе, совершенно очевидно, что я находилась в присутствии активного, а не замороженного конфликта. На 420 километров "контактной" линии работают только пять пунктов пересечения. Десять тысяч человек пересекают одну из этих точек - Станицу Луганскую. Повседневная жизнь людей очень сложная", - заявил Линде.

Она напомнила, что в феврале встречалась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Основная проблема заключается в том, что Россия по-прежнему отказывается взять на себя главную роль в этом конфликте. В этих условиях трудно достичь реального мирного соглашения", - отметила министр.

Она также добавила, что нет никаких предпосылок для ослабления санкций в отношении России в связи с продолжающейся агрессией против Украины, и это понимают все 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Напомним, по данным украинской разведки, командование боевиков намерено увеличить интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пророссийские боевики обстреляли окрестности населенного пункта Марьинка в Донецкой области. Под обстрел боевиков попала общеобразовательная школа. Ученики и персонал были эвакуированы в бомбоубежище.

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