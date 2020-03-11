На Донбасі відбувається відкритий конфлікт, - МЗС Швеції

Фото: глава МЗС Швеції Анн Лінде (з відкритих джерел)

Глава МЗС Швеції заявила, що конфлікт на Донбасі не можна називати "замороженим"

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що на Донбасі немає замороженого конфлікту, замість цього там відбувається відкрите протистояння. Про це вона сказала в інтерв'ю Le Monde.

За її словами, за перші два місяці в результаті обстрілу на Донбасі загинули десятки військових.

"Будучи на Донбасі, абсолютно очевидно, що я перебувала в присутності активного, а не замороженого конфлікту. На 420 кілометрах "контактної" лінії працюють лише п'ять пунктів перетину. Десять тисяч людей перетинають одну з цих точок - Станицю Луганську. Повсякденне життя людей дуже складне", - заявив Лінде.

Вона нагадала, що в лютому зустрічалася з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Основна проблема полягає в тому, що Росія, як і раніше, відмовляється взяти на себе головну роль у цьому конфлікті. В цих умовах важко досягти реальної мирної угоди", - зазначила міністр.

Вона також додала, що немає жодних передумов для ослаблення санкцій щодо Росії у зв'язку з агресією проти України, і це розуміють всі 27 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Нагадаємо, за даними української розвідки, командування бойовиків має намір збільшити інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на Донбасі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що проросійські бойовики обстріляли околиці населеного пункту Мар'їнка у Донецькій області. Під обстріл бойовиків потрапила загальноосвітня школа. Учні та персонал були евакуйовані до бомбосховища.