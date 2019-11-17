На Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Старогнатовки, Гнутового, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Новолуганского и Попасной, Зайцевого, Крымского.

"Вчера, 16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска обстрелы не осуществляли. Потерь со стороны военных ООС не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два взрыва вблизи Петровского на Донбассе.

РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.