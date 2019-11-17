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ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов в Донецкой области

Новости » Общество     17.11.2019 - 00:48
ОБСЕ зафиксировала уменьшение вдвое количества взрывов в Донецкой области
Иллюстративное фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Количество нарушений в Луганской области уменьшилось более чем втрое

Специальная мониторинговая мисия (СММ) ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области зафиксировали приблизительно 175 взрывов, что менше больше чем вдвое по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 390 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе 68 взрывов неопределенного происхождения, зафиксировано в южном направлении от Светлодарска (подконтрольный правительству), а также в восточном и южном направлениях от Гнутово (подконтрольный правительству).

В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (все 16 - взрывы), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 60 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северо-востоку, востоко-юго-востоку и югу от Попасной (подконтрольный правительству), в том числе 5 взрывов рядом с участком разведения в районе Золотое (подконтрольный правительству).

Ранее в штабе операции Объединенных сил (ООС) отчитались о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в субботу боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

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