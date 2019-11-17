На Донбасі загинув український військовий

Протягом минулої доби, 16 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Зафіксовано також вогневу активність ворожих снайперів.

Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Старогнатівки, Гнутового, Невельського, Мар'їнки, Павлополя, Майорська, Луганського, Новолуганського і Попасної, Зайцевого, Кримського.

"Вчора, 16 листопада, внаслідок обстрілів, загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріли не здійснювали. Втрат з боку військових ООС не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два вибухи поблизу Петровського на Донбасі.

РБК-Україна писало, що СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.