На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе в течение текущих суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В частности, пять обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска, Луганского, Новолуганского, Попасной.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелов по позициям Объединенных сил вблизи Старогнатовки, Лебединского, Березового, Невельского, Марьинки.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В штабе отметили, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходили завершающие работы по формированию откоса в районе 9 опоры моста. Кроме того, продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

Напомним, 15 ноября на Донбассе был ранен один украинский военный. Российско-оккупационные войска били по позициям ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.