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В ОБСЕ зафиксировали взрывы вблизи Петровского

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 02:17
В ОБСЕ зафиксировали взрывы вблизи Петровского
Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Наблюдатели видели два взрыва

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два взрыва вблизи Петровского на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Отмечатся, что пребывая ориентировочно в 1,8 км к северу от Петровского, члены патруля Миссии видели 2 взрыва (1 из которых они также слышали) на расстоянии около 1,7 км к юго-западу (по оценке, контролируемые подрывы).

Также 14 ноября за пределами участка разведения в районе Петровского наблюдатели видели, как 24 сапера из подконтрольных правительству районов шли с миноискателями и оборудованием в руках по дороге между Богдановкой (подконтрольная правительству) и Викторовкой (неподконтрольная правительству), двигаясь в восточном направлении.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке разведения в районе Петровского.

РБК-Украина писало, что 13 ноября пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области приступили к проведению работ по разминированию в районе разведения сил в районе Петровского.

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