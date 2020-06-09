На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, поранені 10 військових

Фото: понівечений вибухом "Спартан" (gp.gov.ua)

"Спартан", ймовірно, наїхав на вибуховий пристрій

Під Авдіївкою у Донецькій області підірвався автомобіль "Спартан" Збройних сил України. Поранення отримали 10 військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інцидент трапився сьогодні вранці. Автомобіль з українськими військовими рухався останнім у колоні.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

Пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Розпочато розслідування за статтею "терористичний акт".

Нагадаємо, у травні на ворожій міні підірвалися четверо бійців батальйону "Луганськ-1", загинув комбат Сергій Губанов.

А в кінці березня у Луганській області на міні підірвався ще один український військовослужбовець.

Також повідомлялося, що від встановлених бойовиками мін страждають і місцеві жителі.

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Автор: Роман Калиниченко