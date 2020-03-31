На Донбассе украинский военный подорвался на мине

Иллюстративное фото (facebook com SLAVA MAVRICHEV)

Состояние военного тяжелое

На Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий подорвался на противопехотной мине. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка Луганской области.

"Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", - сообщили в ООС.

По предварительным данным штаба, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - отметили в штабе.

Напомним, за прошлые сутки, 30 марта, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения и один - боевое поражение. Всего боевики 18 раз нарушали режим прекращения огня.

На прошлой неделе на Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Женщина получила ранения в ходе обстрела жилого сектора вблизи Авдеевской промышленной зоны под Донецком.