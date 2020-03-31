ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе украинский военный подорвался на мине

Новости » Происшествия     31.03.2020 - 11:15
На Донбассе украинский военный подорвался на мине
Иллюстративное фото (facebook com SLAVA MAVRICHEV)

Состояние военного тяжелое

На Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий подорвался на противопехотной мине. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка Луганской области.

"Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", - сообщили в ООС.

По предварительным данным штаба, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.

"Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - отметили в штабе.

Напомним, за прошлые сутки, 30 марта, на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще трое получили ранения и один - боевое поражение. Всего боевики 18 раз нарушали режим прекращения огня.

На прошлой неделе на Донбассе в результате обстрела пострадала мирная жительница. Женщина получила ранения в ходе обстрела жилого сектора вблизи Авдеевской промышленной зоны под Донецком.

Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу В ООС разъяснили порядок пропуска через КПВВ на период карантина
Новости Украины ДонбассминаООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь