Боевики оборудуют новые огневые позиции в населенных пунктах Донбасса, - ГУР

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Также противник активизировал минирование местности

На оккупированной территории Донбасса боевики оборудуют новые огневые позиции в пределах населенных пунктов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также по информации ГУР, боевики активизировали минирование местности, в том числе и на частных земельных участках. Такие действия усиливают опасность для гражданского населения Донбасса.

"Речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями. В то же время противник активизировал минирования местности, в т.ч. на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений", - сообщили в разведке.

В Минобороны отметили, что 27 марта во Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. При этом с 30 марта минирование в этом районе продолжилось.

Напомним, от начала суток боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. В частности, из минометов, гранатометов и пулеметов были обстреляны позиции украинских военных вблизи Новотошковского, Орехового, Красногоровки и Павлополя.

Также сообщалось, что потери боевиков на Донбассе в марте месяце составили 164 человека - 51 погибшими и 113 раненными.