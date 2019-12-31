Ситуация на участках разведение сил на Донбассе стабильная, - штаб

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Режим прекращения огня соблюдается на всех участках

На Донбассе 31 декабря на участках разведения остается стабильной и с соблюдением режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим прекращения огня соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Сейчас перевезено около 4,1 тыс. пассажиров.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка также стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, на Донбассе в течение текущих суток 31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Так, из вооружения БТР противник обстрелял позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.