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Боевики на Донбассе еще не проявляли активности в новом году

Новости » Происшествия     01.01.2020 - 08:15
Боевики на Донбассе еще не проявляли активности в новом году
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жертв среди украинских военных нет

В среду, 1 января, боевики в зоне операции Объединенных сил не проявляли активности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

Жертв среди украинских военных нет.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли", - говорится в сообщении.

В течение минувших суток, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что на Донбассе 31 декабря на участках разведение остается стабильной и с соблюдением режима тишины.

Также сообщалось, что на Донбассе 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий.

Ранее в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.

На Донбассе во вторник боевики пять раз нарушили "тишину" Боевики один раз обстреляли позиции украинских военных
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