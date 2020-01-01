ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення

Новини » Надзвичайні події     01.01.2020 - 18:12
На Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики двічі порушили режим "тиші"

З початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обидва обстрілу були зафіксовані поблизу населених пунктів Новолуганское і Горіхово, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"Сьогодні, 1 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 31 грудня на ділянках розведення залишається стабільною з дотриманням режиму тиші.

Крім того, у Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Проте в Москві не уточнили, про які саме зміни йде мова.

На Донбасі зберігається режим "тиші" Бойовики на Донбасі блокують роботу ОБСЄ, - штаб ООС
Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся