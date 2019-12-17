На Донбассе обошлось без потерь

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня два раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Оба обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новолуганском и неподалеку Крымского.

"Сегодня, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Добавим, что 15 декабря на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта на Донбассе в 2014 году погибли 3344 мирных жителя по обе стороны линии соприкосновения.