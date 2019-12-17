На Донбасі обійшлося без втрат

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню два рази. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обидва обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" поряд з Новолуганским і неподалік Кримського.

"Сьогодні, 16 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Додамо, що 15 грудня на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових.

Крім того, глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що з початку конфлікту на Донбасі у 2014 році загинули 3344 мирних жителя по обидві сторони лінії зіткнення.