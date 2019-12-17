На Донбассе в понедельник ранен украинский военный

Боевики использовали запрещенное Минском оружие
В течение минувших суток, 16 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
Обстрелы вели из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку от Крымского.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили четыре обстрелы:
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганского враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь с нашей стороны нет.
Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе на выходных.
РБК-Украина писало, что потери боевиков на Донбассе с начала декабря составили 44 человека.