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ООН уточнила число погибших на Донбассе мирных жителей

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 12:03
ООН уточнила число погибших на Донбассе мирных жителей
Фото: Матильда Богнер (un.org.ua)

С начала конфликта на Донбассе погибли 3344 мирных жителей

С начала вооруженного конфликта на Донбассе с 2014 году погибли 3344 мирных жителей. Об этом на брифинге в Киеве заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, миссия ООН зафиксировала гибель 3344 мирных жителей на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. Более 7 тысяч гражданских получили ранения с начала конфликта в 2014 году.

За последние три месяца погибли шестеро мирных жителей и 36 были ранены. Общее число жертв среди гражданских в 2019 году достигло 162 человек, из них 26 погибли.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения. В течение 11 декабря пророссийские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Отметим, Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Сегодняшним решением действие закона продлено до 31 декабря 2020 года. Данный закон фактически не вводится в действие из-за невыполнения условий мирного урегулирования российской стороной.

Сам закон об особом статусе гарантирует защиту от уголовного преследования "участников событий", поддержку русского языка в общественной и частной жизни, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству.

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