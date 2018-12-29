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На Донбассе начал действовать режим тишины

Новости » Общество    29.12.2018 - 01:26
На Донбассе начал действовать режим тишины
Фото: гражданское население Донбасса (facebook.com/peopleinneed)

Перемирие будет действовать с 29 декабря в течение зимних праздников

На Донбассе, начиная с полуночи 29 декабря 2018 года, начал действовать режим тишины в связи с грядущими зимними праздниками. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает РБК-Украина.

В Частности, перемирие на Донбассе на период новогодних и рождественских праздников стороны согласовали на заседании ТКГ 27 декабря в Минске.

Также Марчук отметил, что этот период Украина использует для ремонта объектов инфраструктуры, поврежденных в результате боевых действий.

Напомним, как сообщили в штабе ООС, боевики на Донбассе вечером в пятницу, 28 декабря, обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных и обвинить их в нарушении режима тишины.

Добавим, также во время заседания ТКГ украинская сторона в очередной раз предложила представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года. Однако российская сторона не поддержала предложения.

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