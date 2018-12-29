ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 00:19
Боевики на Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных
Иллюстративное фото

В штабе ООС заявили, что во время обстрелов собственных позиций боевики все снимали на видео

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики в пятницу, 28 декабря, обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных и обвинить их в нарушении режима тишины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, отмечается, что с 21:40 до 21:45 в районе населенного пункта Голубивське на временно оккупированной территории Луганской области, боевики обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия и зенитной установки 23-2. Во время обстрелов велась фото - и видеосъемка.

"Это является очередной неудачной попыткой боевиков скомпрометировать Объединенные силы в глазах международного сообщества", - заявили в пресс-центре.

Также в штабе ООС добавили, что украинские военные придерживаются взятых обязательств и соблюдают режим тишины, который начинает действовать с 00.00 по Киевскому времени 29 декабря 2018 года.

Боевики на Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных

Напомним, украинские военные на Донбассе вчера, 27 декабря 2018 года, взяли в плен пророссийского боевика.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный Боевики в очередной раз обстреляли пограничников
Темы: Новости ООС
Новости Украины провокациибоевикиООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь