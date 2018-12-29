Боевики на Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных

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В штабе ООС заявили, что во время обстрелов собственных позиций боевики все снимали на видео

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики в пятницу, 28 декабря, обстреляли собственные позиции, чтобы скомпрометировать украинских военных и обвинить их в нарушении режима тишины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, отмечается, что с 21:40 до 21:45 в районе населенного пункта Голубивське на временно оккупированной территории Луганской области, боевики обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия и зенитной установки 23-2. Во время обстрелов велась фото - и видеосъемка.

"Это является очередной неудачной попыткой боевиков скомпрометировать Объединенные силы в глазах международного сообщества", - заявили в пресс-центре.

Также в штабе ООС добавили, что украинские военные придерживаются взятых обязательств и соблюдают режим тишины, который начинает действовать с 00.00 по Киевскому времени 29 декабря 2018 года.

Напомним, украинские военные на Донбассе вчера, 27 декабря 2018 года, взяли в плен пророссийского боевика.