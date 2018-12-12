Украина предлагает ОРДЛО провести обмен заложниками 27 декабря

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Украина предлагает осуществить такое освобождение в формате 66 на 19

Украинская сторона в очередной раз предложила представителям отдельных районе Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Так, сегодня, 12 декабря, во время процесса перевода заключенных из тюрем оккупированного Луганска украинская сторона предложила представителям ОРДЛО провести обмен заложниками.

"Украинская сторона еще раз подчеркнула представителям ОРДЛО, что мы готовы к освобождению заложников - военных и гражданских - и предлагаем 27 декабря осуществить такое освобождение в формате 66 на 19", - сообщила Геращенко.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявлял, что украинская сторона до 27 декабря может полностью подготовить предложения относительно обмена пленными.

"Во-первых, 23 гражданина РФ, которые находятся в украинских местах лишения свободы, мы готовы поменять на 23 украинцев в кремлевских тюрьмам. То есть 23 на 23. Второе - подготовлено и считаем, что если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19 - мы передаем 66 и получаем наших 19. Это обсолютно реально", - заявлял он.

Как писало РБК-Украина, сегодня в украинские тюрьмы из оккупированного Луганска перевели 42 человека, которые были осуждены еще до начала конфликта на Донбассе.