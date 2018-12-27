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Представители контактной группы согласовали новое перемирие на Донбассе

Новости » Общество    27.12.2018 - 15:14
Представители контактной группы согласовали новое перемирие на Донбассе
Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

На Донбассе объявлено новое перемирие с 29 декабря

Участники трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции договорились о перемирии на Донбассе с 29 декабря. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук по итогам заседания подгруппы по безопасности, которое состоялось в четверг в режиме видеоконференции, передает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

По его словам, на сегодняшнем заседании в режиме видеоконференции обсуждалось предложение Украины, которое было внесено еще на прошлом заседании ТКГ в Миснке о введении режима тишины. В частности, перемирие начинается с 00:01 на 29 декабря.

Марчук отметил, что Украине удалось достичь договоренности о перемирии на Донбассе.

"Нам удалось достичь такой договоренности, и сегодня мы подтвердили, что завтра с ноля часов Украина обеспечивает полноценный режим тишины", - заявил он.

В свою очередь полпред России в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что РФ "настаивает на необходимости дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня, обеспеченной соответствующими приказами".

Напомним, ранее представитель Украины в ТГК Евгений Марчук заявлял, что российская сторона на заседании трехсторонней контактной группы в Минске отказалась провести обмен заключенными.

Украинская сторона в очередной раз предложила представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей провести обмен заложниками 27 декабря 2018 года. Ранее Марчук заявлял, что украинская сторона до 27 декабря может полностью подготовить предложения относительно обмена пленными.

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