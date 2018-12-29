На Донбасі почав діяти режим тиші

Фото: цивільне населення Донбасу (facebook.com/peopleinneed)

Перемир'я діятиме з 29 грудня протягом зимових свят

На Донбасі, починаючи з опівночі 29 грудня 2018 року, почав діяти режим тиші у зв'язку із прийдешніми зимовими святами. Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі Євген Марчук, передає РБК-Україна.

Зокрема, перемир'я на Донбасі на період новорічних та різдвяних свят сторони узгодили на засідання ТКГ 27 грудня у Мінську.

Також Марчук зазначив, що цей період Україна використає для ремонту об'єктів інфраструктури, які пошкоджені в результаті бойових дій.

Нагадаємо, як повідомили у штабі ООС, бойовики на Донбасі ввечері у п'ятницю, 28 грудня, обстріляли власні позиції, аби скомпроментувати українських військових та звинуватити їх у порушенні режиму тиші.

Додамо, також під час засідання ТКГ українська сторона в черговий раз запропонувала представникам окремих районів Донецької та Луганської областей провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року. Проте російська сторона не підтримала пропозиції.