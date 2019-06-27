На Донбассе за день ранен один украинский военный

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе за день 18 раз обстреляли украинские позиции

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 27 июня ранения получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что сегодня противник уже 18 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе из минометов и гранатометов различных систем, а также вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Спартака, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского и других населенных пунктов.

"В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина подтвердила отвод боевиков возле Станицы Луганской. Сообщалось, что в соответствии с мирным планом противник завершил первый этап отвода своих подразделений и отошел от пешеходного моста.

Также ранее стало известно, что боевики на Донбассе отпустят нескольких пленных украинцев.