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На Донбасі за день поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    27.06.2019 - 20:41
На Донбасі за день поранено одного українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики на Донбасі за день 18 разів обстріляли українські позиції

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 27 червня поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні противник вже 18 разів порушив режим припинення вогню, у тому числі з мінометів і гранатометів різних систем, а також озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Обстріли зафіксовано в районі Спартака, Старогнітовки, Мар'їнки, Лебединського та інших населених пунктів.

"В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна підтвердила відведення бойовиків біля Станиці Луганської. Повідомлялося, що згідно з мирним планом противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів і відійшов від пішохідного мосту.

Також раніше стало відомо, що бойовики на Донбасі відпустять кількох полонених українців.

 

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