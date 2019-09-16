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На Донбассе за день ранен один украинский боец

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 19:14
На Донбассе за день ранен один украинский боец
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли украинские позиции

В результате боевых действий на Донбассе 16 сентября ранения получил один украинский боец. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что за сегодня боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности девять обстрелов зафиксировано в районе Пищевика, Новотроицкого, Павлополя, Лебединского, Марьинки и Водяного. Остальные - в районе Луганского, Новотошковского и Новолуганского.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один украинский боец

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил миссию ОБСЕ на Донбассе фиксировать каждое нарушение перемирия. По его словам, Украина ждет от миссии ОБСЕ честную верификацию режима тишины.

Отметим, в СЦКК заявили, что оккупационные войска продолжают обстреливать из запрещенных минскими соглашениями минометов украинские позиции в районах населенных пунктов Новолуганское и Травневое. Кроме того, сегодня, 16 сентября, обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Новолуганское.

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