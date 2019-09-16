ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Станице Луганской на мосту установили веб-камеру

Новости » Общество    16.09.2019 - 18:14
В Станице Луганской на мосту установили веб-камеру
Фото: мост в Станице Луганской (facebook.com/odalug)

За восстановлением моста можно следить в реальном времени

В Станице Луганской на мосту была установлена веб-камера, изображение с которой транслируется на канале Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение обладминистрации в Facebook.

Как сообщается, камера была установлена для того, чтобы украинцы стали свидетелями стоительства моста.

"На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через речку Северский Донец. Сейчас осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. Сообщается, что открытие восстановленного моста должно состоятся до 27 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 сентября РБК-Украина писало, что представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской.

Ранее украинская сторона завершила демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Мост на КПВВ "Станица Луганская" планируют открыть в ноябре Боевики снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской
Новости Украины Станица Луганскаямост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь