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На Донбасі за день поранено одного українського бійця

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 19:14
На Донбасі за день поранено одного українського бійця
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли українські позиції

У результаті бойових дій на Донбасі 16 вересня поранення отримав один український боєць. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що за сьогодні бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ООС з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Зокрема дев'ять обстрілів зафіксовано в районі Пищевика, Новотроїцького, Павлополя, Лебединського, Мар'їнки і Водяного. Решта - в районі Луганського, Новотошківського і Новолуганського.

"В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі за день поранено одного українського бійця

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив місію ОБСЄ на Донбасі фіксувати кожне порушення перемир'я. За його словами, Україна чекає від місії ОБСЄ чесну верифікацію режиму тиші.

Відзначимо, в СЦКК заявили, що окупаційні війська продовжують обстрілювати з заборонених мінськими угодами мінометів українські позиції в районах населених пунктів Новолуганське і Травневе. Крім того, сьогодні, 16 вересня, обстріли були зафіксовані в районі населеного пункту Новолуганське.

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