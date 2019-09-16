Зеленский просит ОБСЕ честно фиксировать нарушения на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что хочет донести правду о событиях на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы миссия ОБСЕ на Донбассе фиксировала каждое нарушение перемирия. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина ждет от миссии ОБСЕ честную верификацию на Донбассе.

"Мы хотим, чтобы миссия ОБСЕ фиксировала каждый шаг, каждое нарушение, каждый выстрел… И самое главное для меня, чтобы все граждане Украины, России и Европы видели, что реально происходит… Очень хотелось бы, чтобы с точки зрения технической - сайтов и телевидения - все эти нарушения фиксировались ОБСЕ и средства массовой информации всех стран мира это освещали. Это самое главное", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал первые шаги на пути к миру на Донбассе. По его словам, этими шагами должны стать полное и устойчивое прекращение огня, а также окончательное разведение сил в Станице Луганской.

Отметим, ранее также США и Франция в ОБСЕ призвали Россию продолжать переговоры по Донбассу.

"Россия должна продолжать конструктивно участвовать в переговорах по выполнению минских соглашений, чтобы положить конец конфликту, который она начала и разожгла", - подчеркнули представители Франции и США в ОБСЕ Джеймс Гилмор и Кристина Фаже.