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В СЦКК сообщили об очередном нарушении боевиками перемирия на Донбассе

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 17:29
В СЦКК сообщили об очередном нарушении боевиками перемирия на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе

Вчера, 15 сентября, пророссийские боевики продолжали нарушать перемирие, обстреливая украинские позиции из запрещенного вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на украинскую сторону СЦКК в Facebook.

В частности, согласно данным СЦКК, вчера, 15 сентября, оккупационные войска обстреливали из запрещенных минскими соглашениями минометов украинские позиции в районах населенных пунктов Новолуганское и Травяное. Кроме того, сегодня, 16 сентября, обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Новолуганское.

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о нежелании противника придерживаться режима прекращения огня", - подытожили в СЦКК.

Как сообщалось ранее, в ночь с 15 на 16 сентября в результате обстрела со стороны боевиков был ранен один украинский военнослужащий. А по состоянию сегодня утром наемники РФ уже дважды нарушили режим тишины.

Также напомним, что вчера, 15 сентября, боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Накануне, 14 сентября, на Донбассе боевики нарушили режим тишины 14 раз обстреливая из минометов и гранатометов районы вблизи Новотроицкого, Водяного, Каменки, Богдановки, Лебединского и Опытного.

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