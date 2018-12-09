На Донбассе за день ранен 1 украинский военный

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за день 11 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики за день 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, противник продолжает применение вооружения, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского и хутора Свободного - на Попаснянском направлении. По опорным пунктам наших войск вблизи населенных пунктов: хутор Свободный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий, 9 декабря, ранен один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что от начала суток, 9 декабря, боевики 1 раз открывали огонь по позициям подразделений операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, российская Федерация в ноябре 2018 года стянула к границе с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники.