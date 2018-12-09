На Донбасі за день поранено 1 українського військового

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за день 11 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі

Бойовики за день 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В ході бойових дій поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, противник продовжує застосування озброєння, яке заборонене мінськими угодами.

Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів хутір Вільний, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що від початку доби, 9 грудня, бойовики 1 раз відкривали вогонь по позиціям підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, російська Федерація в листопаді 2018 року стягнула до кордону з окупованими українськими територіями "Л/ДНР" велику кількість військової техніки.