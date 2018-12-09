Супутник зафіксував сотні російських танків біля кордону з Україною

Фото російської військової техніки з супутника (defence-blog.com)

Військова база розташована в 18 км від кордону з окупованими бойовиками територіями Л/ДНР

Російська Федерація в листопаді 2018 року стягнула до кордону з окупованими українськими територіями "Л/ДНР" велику кількість військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на знімки, які опублікувало видання Defence Blog.

Велика військова база розташована в 18 кілометрах від кордону з окупованими бойовиками територіями на сході України. На знімках показані такі танки, як Т-64 і Т-62М. Також на знімках зафіксовані кілька тисяч військових вантажівок, артилерійських систем і танкерів.

"Супутникові знімки з Google Earth, отримані в листопаді, свідчать про наявність сотень російських бойових танків на новій військовій базі в околицях міста Камянск-Шахтинський", - йдеться в тексті.

На Google maps можна побачити відповідні знімки, марковані 2018 роком.

Фото російської військової техніки із супутника (defence-blog.com) ворожі артилерійські установки на Донбасі. Нагадаємо, Українська сторона в Спільному центрі з контролю і координації повідомила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала

Також начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що зараз загроза вторгнення Російської Федерації в Україну є найвищою з 2014 року.

Раніше Муженко заявляв, що Росія перекинула 300 танків на базу біля українського кордону.