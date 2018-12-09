ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Супутник зафіксував сотні російських танків біля кордону з Україною

Новини » Політика    09.12.2018 - 17:37
Супутник зафіксував сотні російських танків біля кордону з Україною
Фото російської військової техніки з супутника (defence-blog.com)

Військова база розташована в 18 км від кордону з окупованими бойовиками територіями Л/ДНР

Російська Федерація в листопаді 2018 року стягнула до кордону з окупованими українськими територіями "Л/ДНР" велику кількість військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на знімки, які опублікувало видання Defence Blog.

Велика військова база розташована в 18 кілометрах від кордону з окупованими бойовиками територіями на сході України. На знімках показані такі танки, як Т-64 і Т-62М. Також на знімках зафіксовані кілька тисяч військових вантажівок, артилерійських систем і танкерів.

"Супутникові знімки з Google Earth, отримані в листопаді, свідчать про наявність сотень російських бойових танків на новій військовій базі в околицях міста Камянск-Шахтинський", - йдеться в тексті.

На Google maps можна побачити відповідні знімки, марковані 2018 роком.

Фото російської військової техніки із супутника (defence-blog.com)
 
Нагадаємо, Українська сторона в Спільному центрі з контролю і координації повідомила, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала ворожі артилерійські установки на Донбасі.

Також начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко заявляв, що зараз загроза вторгнення Російської Федерації в Україну є найвищою з 2014 року.

Раніше Муженко заявляв, що Росія перекинула 300 танків на базу біля українського кордону.

В СБУ розповіли про прапор угруповання "ДНР" під час протестів у Франції Мей затвердила список олігархів РФ, проти яких Британія може ввести санкції
Новини України Російська Федераціятанкивоенная техника
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся