На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів ООС

Протягом минулої доби, 8 грудня, в районі операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 13 разів здійснили обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил. При цьому, ворог 3 рази використав озброєння заборонене мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї по позиціям українських військових в районі населених пунктів Кримське, Піски, Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове.

"У ході бойових дій, легко поранено одного військовослужбовця із складу об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ща даними розвідки, трьох противників було знищено та ще 4 особи зі складу незаконних збройних формувань обліковані як санітарні втрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військового.

Додамо, що 7 грудня, в результаті обстрілу позицій підрозділів операції об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.