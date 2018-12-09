ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 08:15
На Донбасі поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів ООС

Протягом минулої доби, 8 грудня, в районі операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики 13 разів здійснили обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил. При цьому, ворог 3 рази використав озброєння заборонене мінськими домовленостями.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї по позиціям українських військових в районі населених пунктів Кримське, Піски, Троїцьке, Новолуганське, Шуми, Невельське, Тарамчук, Мар'їнка, Чермалик та Гнутове.

"У ході бойових дій, легко поранено одного військовослужбовця із складу об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ща даними розвідки, трьох противників було знищено та ще 4 особи зі складу незаконних збройних формувань обліковані як санітарні втрати.

На Донбасі поранено одного українського військового

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі було поранено одного українського військового.

Додамо, що 7 грудня, в результаті обстрілу позицій підрозділів операції об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

В Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 37,2 тис. осіб
Новини України ООСсводкаДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся