На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС, втрат немає

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Станом на 11:00 неділі, 9 грудня, втрат серед підрозділів ООС немає

Від початку доби, 9 грудня, бойовики один раз відкривали вогонь по позиціям підрозділів операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 11:00 поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій українських військових. Обстріл відбувся на Донецькому напрямку.

Бойовики протягом години вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по позиціям ООС в районі населеного пункту Гнутове. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат у лавах об’єднаних сил від початку поточної доби немає, ситуація повністю контрольована нашими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донбасі станом на 9 грудня 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксувала ворожу артилерію в непідконтрольних Україні західних регіонах Луганської області. Зокрема зафіксовані 2 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" та 4 буксирувані гаубиці Д-30 "Жаба".

Зазначимо, що протягом минулої доби, 8 грудня, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі отримав поранення один український військовий