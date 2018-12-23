На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Указано, что боевики не нарушали режим прекращения огня

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) сообщает, что 23 декабря, в воскресенье, на Донбассе обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook ООС.

Отмечается, что в течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня.

"Обстрела позиций украинских военных не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - сказано в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, в течение минувших суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом в пресс-центре подчеркивали, что по состоянию на 18:00 потерь в рядах украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

Как писало РБК-Украина ранее, в районе проведения ООС на Донбассе 21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, ни один украинский военный не пострадал.