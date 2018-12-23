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На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Новости » Происшествия    23.12.2018 - 08:32
На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

В течение минувших суток, 22 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. При этом в 1 случае враг применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Отмечается, что с применением миномета калибра 120 мм боевики совершили прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное.

Используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Красногоровка, Чермалык, Гнутово.

"Вследствие боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведчиков, в течение 22 декабря два противника были убиты и один ранен.

На Донбассе боевики 5 раз обстреляли позиции ООС, потерь нет

Напомним, ранее в Министерстве обороны подтвердили, что в течение 21 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ни один украинский военный не пострадал.

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