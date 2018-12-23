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На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 18:10
На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Вказано, що бойовики не порушували режим припинення вогню

Прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомляє, що 23 грудня, у неділю, на Донбасі обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook ООС.

Зазначається, що протягом поточної доби, станом на 18:00 годину російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

"Обстрілів позицій українських військових не зафіксовано. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - сказано у повідомленні.

У прес-центрі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 грудня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 5 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому в прес-центрі підкреслювали, що за станом на 18:00 втрат у рядах українських військ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Як писало РБК-Україна раніше, в районі проведення ООС на Донбасі 21 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, жоден український військовий не постраждав.

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