На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Вказано, що бойовики не порушували режим припинення вогню

Прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) повідомляє, що 23 грудня, у неділю, на Донбасі обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook ООС.

Зазначається, що протягом поточної доби, станом на 18:00 годину російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.

"Обстрілів позицій українських військових не зафіксовано. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - сказано у повідомленні.

У прес-центрі підкреслили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 грудня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 5 раз обстріляли позиції українських військових. При цьому в прес-центрі підкреслювали, що за станом на 18:00 втрат у рядах українських військ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Як писало РБК-Україна раніше, в районі проведення ООС на Донбасі 21 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, жоден український військовий не постраждав.