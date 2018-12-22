За сутки на Донбассе ни один украинский военный не пострадал

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 21 декабря четырех боевиков уничтожили, трое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Враг, в частности, прицельно обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм пункты ВСУ в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм - вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

"Опорные пункты наших войск обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутово на Мариупольском направлении", - также говорится в сообщении.

По данным разведки, 21 декабря четыре боевика уничтожены и три ранены.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

Напомним, боевики с начала 2018 года более 900 раз отказали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе на оккупированные территории Донбасса.