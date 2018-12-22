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На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    22.12.2018 - 18:18
На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных
Фото: украинский военный (mil.gov.ua)

Боевики осуществили один обстрел с начала суток

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00, потерь в рядах украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано.

В частности, противник совершил прицельный обстрел из гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутове на Мариупольском направлении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 21 декабря российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, ни один украинский военный не пострадал.

РБК-Украина сообщало, что жителям города Торецк и окрестных поселков начали подавать воду после завершения ремонта водопровода. 21 декабря, ремонтники завершили ремонт поврежденного участка водопровода. Водоснабжение в Торецку и соседних поселках отсутствовало из-за порыва водопровода в результате боевых действий.

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