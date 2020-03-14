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Боевики на Донбассе применили минометы

Новости » Происшествия     14.03.2020 - 19:49
Боевики на Донбассе применили минометы
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Среди украинских подразделений потерь нет

С начала текущих суток, 14 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, с полуночи пророссийские боевики из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районах ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север".

Так, под обстрел российско-оккупационных сил попадали укрепления подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Березово, Старогнатовка, Павлополь, Новолуганское, Шумы и Гладосово.

"Сегодня, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Боевики на Донбассе применили минометы

Напомним, ранее сообщалось, что боевики 4 раза открывали огонь в зоне проведения ООС на Донбассе. В штабе отмечали, что потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Также РБК-Украина писало, что вчера оккупанты осуществили провокационные обстрелы участка разведения №3 в районе Петровского и Богдановки. Боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

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