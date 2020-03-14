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Зеленский уволил двух заместителей Баканова

Новости » Политика     14.03.2020 - 06:58
Зеленский уволил двух заместителей Баканова
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Также президент назначил Малыша первым заместителем главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей двух заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом говорится в соответствующих указах, обнародованных на сайте главы государства.

В частности, указом №82 президент уволил Александра Карпенка с должности заместителя, а указом №84 - Нескромного Дмитрия с должности первого заместителя председателя СБУ.

Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года, а Нескромный занимал пост первого заместителя и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года. Последний руководил задержанием "бриллиантового прокурора".

Также Зеленский указом №86 назначил на должность первого заместителя Баканова Василия Малыша.

В тот же день - 13 марта, - президент назначил руководителя Управления СБУ в Днепропетровской области. Им стал Владимир Краснянский (указ №85). До этого назначения он работал на должности временно исполняющего обязанности начальника данного управления.

Кроме того, глава государства уволил с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Владимира Киптенко. Он занимал эту должность со времен бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Напомним, несколько дней назад в Верховной раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

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