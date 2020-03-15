На Донбасі бойовики випустили понад 50 мін, український військовий дістав поранення

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення Богданівка-Петрівське

На Донбасі, 14 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:

поруч з Березовим - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Старогнатівки - з міномета калібру 82 мм випушено 5 мін;

поблизу Павлополя - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм - 11 мін.

Три обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм - 3 міни, а також було зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Шуми - зі 120-мм мінометів бойовики випустили 6 мін, 24 міни із мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів;

поруч з Зайцевим - з міномета калібру 120 мм - 3 міни.

Окрім цього, бойовики обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

"Вчора, 14 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населеного пункту Піски було зафіксовано один обстріл - зі станкового протитанкового гранатомета здійснено 6 пострілів.

Також один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Луганського. Бойовики вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - зазначили у штабі.

За поточну добу внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Його госпіталізували і надали медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 березня на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранення дістав один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня окупанти здійснили провокативні обстріли ділянки розведення №3 в районі Петрівського та Богданівки. Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.