На Донбассе боевики стреляли из запрещенного оружия, один украинский военный ранен

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Восемь обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм выпустили 9 мин;

неподалеку от Старогнатовки стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета произвели 12 выстрелов, а также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Лебединское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета боевики произвели 6 выстрелов, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил три обстрела позиций ВСУ:

дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 20 мин;

в районе населенного пункта Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, ночью, 22 февраля, была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения противник, понеся потери, отступил. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Как известно, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием наемники перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.