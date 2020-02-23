СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение количества взрывов на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/osce)

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 195 взрывов, в Луганской - 95

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 21 февраля зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается в опубликованном 22 февраля отчете СММ ОБСЕ в Украине.

Так, в Донецкой области наблюдатели констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (195), чем в предыдущем отчетном периоде (90 взрывов).

Две трети нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах на юго-восток от н.п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к северу и северо-северо-востоку от н. п. Широкине (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (95), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (27 взрывов).

Отмечается, что более половины нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах к северу и северо-востоку от н. п. Березовское (неподконтрольный правительству, 53 км на северо-запад от Луганска).

Напомним, 18 февраля ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 2300 взрывов. Утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. В результате боя погиб один украинский военный, 5 бойцов ООС получили ранения.