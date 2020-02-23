На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, один український військовий поранений

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі, 22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу Мар’їнки - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі Новомихайлівки - з мінометів калібру 120 мм випустили 9 мін;

неподалік Старогнатівки стріляли з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 12 пострілів, а також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Лебединське - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Гнутовим - зі станкового протитанкового гранатомета бойовики здійснили 6 пострілів, а також вели вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли по позиціях ЗСУ:

двічі неподалік Кримського - з мінометів калібру 82 мм бойоовики випустили 20 мін;

у районі населеного пункту Новолуганське - з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Вчора, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Нагадаємо, вночі, 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошковське. Підрозділи Об'єднаних сил вогневими засобами відбили атаку. В результаті бойового зіткнення противник, зазнавши втрат, відступив. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Як відомо, 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям найманці перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.