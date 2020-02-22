ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе снова пытались прорвать линию разграничения

Новости » Происшествия     22.02.2020 - 09:19
Боевики на Донбассе снова пытались прорвать линию разграничения
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бой произошел в районе Новотошковского

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации ночью 22 февраля совершили очередную попытку пересечь линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня ночью вблизи населенного пункта Новотошковское оккупационные силы под огневым прикрытием из стрелкового оружия пытались выйти на украинские позиции.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ и отбили атаку противника. О потерях среди украинских военнослужащих не сообщается.

"В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - заявили в штабе.

Боевики на Донбассе снова пытались прорвать линию разграничения

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 21 февраля, незаконные вооруженные формирования РФ 13 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Как известно, 18 февраля боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием наемники перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

Украинский военный получил ранения под обстрелами на Донбассе Боевики 10 раз обстреляли силы ООС на Донбассе
Новости Украины Донбассбоевикинаступление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь