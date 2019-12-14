На Донбассе боевики стреляли из пушек БМП, ранен военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего зафиксировано 10 обстрелов

В течениеи прошлых суток, 13 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе ранения получил один украинский вонный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операцию Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: у Марьинки, Красногоровки, неподалеку Павлополя и Березового, возле Камянки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: у Новолуганського, вблизи Мироновского,

неподалеку Луганского. Кроме того дважды стреляли неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.

Напомним, предыдущие сутки, 12 декабря, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также наемники применяли вооружение БМП.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе.