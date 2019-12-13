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Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах ВСУ

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 07:36
Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах ВСУ
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе, в минувшие сутки, 12 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

"Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства относительно устойчивого прекращения огня согласно принятому итоговому коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов:

  • возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Широкиного - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

  • у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Крымского - с вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку от Марьинки. Потерь с украинской стороны не было.

Напомним, за сутки 11 декабря боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных. Обстрелы осуществлялись с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

РБК-Украина писало, что на Донетчине обнаружили современное военное оборудование России. в частности, боевиками используются российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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