Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

С начала суток потерь среди подразделений ООС нет

Незаконные вооруженные формирования России в пятницу, 13 декабря, продолжили нарушать режим припиення огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным ведомства, с начала суток оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Запрещенное вооружение при обстрелах сегодня не применялось.

Так, из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия боевики били по подразделениям Объединенных сил в районе населенных пунктов Марьинка, Павлополь, Красногоровка и Крымское.

В штабе добавили, что в результате вражеских обстрелов один военный из состава ООС не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 декабря, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также наемники применяли вооружение БМП. В четверг потерь в рядах Объединенных сил зафиксировано не было.

Как писало РБК-Украина, на оккупированной территории Донбасса обнаружили современное военное оборудование России. В частности, боевиками используются российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).